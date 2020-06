Ludwigshafener soll Drogenlabor in Partykeller betrieben haben

Ludwigshafen.Es geht um einen 23 Jahre alten Mann, haufenweise Betäubungsmittel und Waffen: Am Dienstag hat vor dem Frankenthaler Landgericht der Prozess gegen einen Ludwigshafener begonnen, der in der Chemiestadt mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann mit dem kurzrasierten Haar und der Brille unter anderem vor, gemeinsam mit drei gesondert

...