Ludwigshafener Stadtrat beschließt Alkoholverbot für den Berliner Platz

Ludwigshafen.Im Kampf gegen Straftaten, Prügeleien und Lärm am Berliner Platz setzt die Stadt erneut auf ein Alkoholverbot. Mit großer Mehrheit haben die Fraktionen im Stadtrat am Montag für die Einrichtung einer Sperrzone gestimmt, die von April bis Ende Oktober gilt. Das Verbot greift in den Nächten von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 21 bis 7 Uhr. Es ist das zwölfte Jahr in Folge, in dem die

...