Ludwigshafener Tafel öffnet wieder: "Größte Herausforderung in 15 Jahren"

Ludwigshafen.Auf einem Flipchart in der Ecke ist alles im Detail ausgearbeitet. Wo die Helfer beim Packen der Lebensmitteltüten stehen, wie diese dann in der Mitte des Raums gesammelt und schließlich an der Ausgabestelle verteilt werden. Darunter stehen wichtige Merksätze. „Mundschutz tragen!“, oder „Häufig Hände waschen“, zum Beispiel. Auf der zweiten Seite ist aufgezeichnet, wie die Kunden ab diesem

...