Ludwigshafener Unternehmer wegen Schwarzarbeit in großem Stil angeklagt

Anzeige

Ludwigshafen.Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit im großen Stil hat die Staatsanwaltschaft einen Unternehmer aus Ludwigshafen angeklagt. Der 46-Jährige soll von Anfang 2011 bis Anfang 2016 Beiträge zur Sozialversicherung in Höhe von insgesamt rund 1,7 Millionen Euro nicht abgeführt haben, teilte die Behörde am Freitag in Kaiserslautern mit.

Er habe zahlreiche Arbeitnehmer - unter anderem in der Gebäudereinigung - schwarz beschäftigt, indem er sie als geringfügig Beschäftigte anmeldete. Den größten Teil des Lohns habe er in bar ausgezahlt, ohne Meldung an das Finanzamt und die zuständigen Sozialversicherungsträger.

Um dies zu verschleiern, habe er in seine Buchführung Rechnungen von Subunternehmern aufgenommen, denen keine Leistungen zugrunde lagen. Somit habe er vorgegeben, die fraglichen Arbeiten nicht selbst mit eigenen Arbeitnehmern durchgeführt, sondern fremdvergeben zu haben.