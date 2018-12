Ludwigshafens schönste Seiten

Ludwigshafen.Filmrolle aus dem Apparat holen, Abzüge von Fotos machen, per Post für einen Wettbewerb einsenden und warten, was passiert – das alles war gestern. Heute werden digitale Fotos auf Facebook gepostet, und die Besucher der Seite wählen ihre Favoriten aus. Auf diese Weise entstand auch der neue Kalender der städtischen Immobiliengesellschaft GAG, mit 13 unterschiedlichen Motiven rund um Ludwigshafen, aufgenommen von Hobbyfotografen.

Die offizielle Facebook-Seite „Ludwigshafen, Stadt am Rhein“ erfreut sich mit mehr als 15 500 Fans einer regen Resonanz. Die Bilder wurden in einer Vernissage im Foyer des neu sanierten GAG-Hauses vorgestellt. Auf den Kalenderseiten zu sehen sind bekannte Orte wie das Turmcafé im Ebertpark, umrankt von Blumenbeeten, romantische Stimmung am Willersinnweiher, die eindrucksvolle Pylonbrücke am Hauptbahnhof, aber auch Blicke auf die BASF oder einen tristen Fahrrad-Abstellplatz im grellen Neonlicht.

Der Kalender entstand in Kooperation des städtischen Marketing-Vereins mit der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom). „Wir freuen uns, heute in diesem sanierten Hauptgebäude zu sein. Das Foyer soll in Zukunft nicht nur für den Kundenservice genutzt werden, sondern auch für Events wie die heutige Vernissage“, sagte Wolfgang van Vliet, Vorstand der GAG. Der Raum sei nun offener, der Straße zugewandt. „Die Art, wie der Kalender entstanden ist, gefällt mir besonders gut, denn es handelte sich um Bürgerbeteiligung. Die ausgewählten Bilder zeigen eine gelungene Mischung aus Industrie, Architektur und Natur. Ich bin der Meinung, Ludwigshafen ist schön – man muss nur genauer hinschauen. Das haben die Fotografen getan“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die auch Vorsitzende des Marketing-Vereins ist.

Michael Cordier, Geschäftsführer der Lukom, nannte das Foyer „eine neue Lucation“. Er begrüßte das Projekt, da das Medium Bild aufgrund der Konsumgewohnheiten wichtig sei, um Botschaften zu transportieren. Die Fotografen waren ebenfalls auf der Vernissage mit dabei, einer von ihnen war Marc Schall aus dem Stadtteil Melm, dessen Bild die Hochhäuser der Froschlache zeigt, die sich im Weiher spiegeln. „Mein Bild wurde für den Oktober ausgewählt. Ich bin Hobbyfotograf und habe auf Spaziergängen rund um den See oft meine Kamera dabei –eine Systemkamera, nicht nur das Handy.“

Torsten Kleb von der Lukom, der das Projekt leitete, lud die Fotografen dazu ein, auch für den nächsten Kalender fleißig Fotos zu machen und neben den „Klassikern“ wie Pylonbrücke und Ebertpark auch bisher unentdeckte Seiten zu fotografieren. Das Foyer hat mit dieser Vernissage seine Einweihung erfahren, künftig sollen hier quartalsweise neue Ausstellungen gezeigt werden. Den Kalender im Format 42 mal 30 Zentimeter gibt es auf Anfrage bei der GAG zum Preis von elf Euro.

