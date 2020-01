Lukom lockt mit Ermäßigung

Ludwigshafen.Die Lukom lockt mit einem Angebot für die große Party zur Altweiberfasnacht am 20. Februar in der Eberthalle. Wer am 10. und 11. Januar je zwei Karten für die Party kauft, bekommt die zweite Karte um die Hälfte ermäßigt für 8 Euro. Das Angebot gilt an diesen beiden Tagen für den Erwerb einer unbegrenzten Anzahl an Karten. Reguläre Karten kosten 16 Euro. Die Tickets sind nach Angaben der Lukom allerdings ausschließlich in der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1 erhältlich. Stimmungsgaranten auf der Hauptbühne sind die Party-Band Grand Malör und DJ Didi. Im Foyer beschallt DJ Mr. Propeller die Tanzfläche. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.01.2020