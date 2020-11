Lukom unterstützt Gastronomie

Ludwigshafen.Die Lukom will mit Serviceinformationen auf ihrer Homepage die Ludwigshafener Gastronomie unterstützen. Welches Restaurant bietet aktuell einen Abhol- oder Lieferservice an? Wer hält den Service auch an den Weihnachtsfeiertagen und über Silvester und Neujahr aufrecht? Diese Auskünfte sammelt die Tourist-Information, um sie auf ihrer Homepage www.lukom.com und auf der Facebookseite Ludwigshafen Stadtmarketing zu präsentieren. „Wir wollen die Restaurants in den schweren Wochen unterstützen. Sofern uns Gutscheine für eine Verlosung zur Verfügung gestellt werden, wollen wir die Restaurants einzeln auf unserer Facebook-Seite darstellen“, sagt Geschäftsführer Christoph Keimes. Ein Rückmeldebogen wurde unter www.lukom.com eingestellt. Weitere Infos unter Tel. 0621/51 20 36. ott

