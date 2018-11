Lutherplatz erleuchtet

Ludwigshafen.In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich der Lutherplatz in ein Labyrinth aus Lichtern. Ab dem 2. Dezember wird der dortige Brunnen wie in den vergangenen Jahren wieder täglich zwischen 18 und 19 Uhr beleuchtet und begehbar. Die Eröffnung findet um 18 Uhr beim „Anderen Neujahrsempfang“ des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen statt – mit Musik, Glühwein und guten Gesprächen, wie Citypfarrerin Susanne Schramm berichtet. An allen Freitagen finden um 18 Uhr besondere Andachten am Lichterlabyrinth statt. Dieses soll als Symbol für den Lebensweg stehen. jei

