Mädchen eifern Bundesligastars nach

Anzeige

Die Schüsse werden härter. Die Mädchen, die zu Beginn noch mit der Fußspitze schießen, versenken den Ball am Abend mit der Innenseite im Tor. Der Trainingseffekt ist sichtbar. Ali Yildrim glaubt, dass viele Mädchen gerne spielen würden, aber am Anfang erstmal zurückhaltend sind. „Wir wollen ihnen die Sorge nehmen, dass ihnen der Sport nicht liegen könnte.“ Aylin muss sich darüber keine Sorgen machen. „Ich will den Jungs auf dem Platz zeigen, dass Mädchen richtig Fußball spielen können“, sagt sie.

Vor dem Turnier lassen die Mädchen den Ball vom Fuß hochspringen. Für fast alle hier ist das eine gewohnte Übung. Die zehnjährige Linda schaut oft Fußball mit ihrem Vater, der ihr alle Regeln und Tricks erklärt hat. „Mich fasziniert, wie die Profis spielen und tricksen“, sagt sie. Im Abendturnier wenden die erfahrenen Mädchen ihre Strategien an. Aylin ist sehr wendig, täuscht gekonnt an. Hilal dagegen spielt mit vielen Doppelpässen. Sie flucht in türkischer Sprache, als die kleineren Mädchen sie im Pulk einkreisen, ihr zwischen die Füße rennen und den Ball abnehmen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018