Ludwigshafen.Waren im Wert von 97 Euro haben zwei Unbekannte aus einem Supermarkt in der Industriestraße in Friesenheim gestohlen. Danach flohen die Männer am Samstagmittag auf den Parkplatz. Der Ladendetektiv versuchte, sie am Wegfahren zu hindern. Der Fahrer startete das Auto trotzdem und verletzte den Ladendetektiv dabei leicht am Knie. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621/9 63 22 22.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 11.10.2020