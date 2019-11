Männer zündeln an Tankstelle

Ludwigshafen.Um sich zu wärmen, haben zwei Männer an einer Tankstelle in der Maudacher Straße ein kleines Feuer entfacht. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, zündeten die 25- und 35-Jährigen in der Nacht zum Samstag Pappe an. Der Tankstellenbetreiber verständigte die Ordnungshüter, bei deren Anblick die Verursacher zu flüchten versuchten. Nach wenigen Metern konnten die Beamten die Männer jedoch stellen, woraufhin der alkoholisierte Ältere aggressiv wurde. Bevor es zu Handgreiflichkeiten gegen die Polizisten kam, brachten diese den 35-Jährigen zu Boden. Weil er sich nicht beruhigen wollte, nahmen die Beamten ihn mit auf die Wache, wo er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte. jei

