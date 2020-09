Ludwigshafen.Das Ensemble Vocapella Limburg gibt am heutigen Samstag, 19. September, 19.30 Uhr, ein Konzert in der Friedenskirche (Leuschnerstraße). Der Männerchor unter der Leitung von Tristan Meister, der auch in Ludwigshafen den Beethovenchor leitet, singt a capella unter anderem Werke von Reger, Miskinis, Silcher und Mendelssohn-Bartholdy.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020