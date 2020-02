Mahnwache am Rathausvorplatz

Ludwigshafen.Wegen des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau ruft das Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus Ludwigshafen am Samstag, 22. Februar, um 12 Uhr zur Mahnwache am Lichttor vor dem Rathaus-Center auf. Kleinere Redebeiträge seien dabei vorgesehen, sagt Sprecher Rüdiger Stein. Mit der Aktion will sich das Ludwigshafener Netzwerk mit dem Initiativbündnis „Solidarität statt Spaltung“ in Hanau solidarisieren. Die Fraktion Grüne und Piraten unterstützt nachdrücklich die Mahnwache, bei der die Fraktionsvorsitzende Nesrin Akpinar spricht, als Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus jeglicher Art. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020