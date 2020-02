Ludwigshafen.Mehr als 200 Menschen haben sich am Samstag am Lichttor vor dem Rathauscenter in Ludwigshafen getroffen, um gemeinsam der Opfer des Terroranschlags von Hanau zu gedenken und ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu setzen. Das Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus Ludwigshafen hatte zu der Mahnwache aufgerufen. Mehrere Bürger legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. bjz (BILD: Blüthner)

