Malteser-Jugend erhält Preis

Ludwigshafen.Die Malteser-Jugend in Ludwigshafen gehört zu den Preisträgern des Jugend-Engagementwettbewerbs in Rheinland-Pfalz. Für den Aufbau der ehrenamtlichen Arbeit erhielten die Jugendlichen eine Förderung von 500 Euro. Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergab ihnen den Preis bei einer Veranstaltung in der Staatskanzlei in Mainz. „Den Betrag verwenden wir als Starthilfe etwa für Möbel im neuen Gruppenraum und für die geplante sozialen Aktionen“, erläutert Gruppenleiterin Anastasia Freitag die Verwendung. Die Kinder und Jugendlichen sollen über die Aktivitäten selbst entscheiden, etwa Besuche in Seniorenheimen oder Müllsammelaktionen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019