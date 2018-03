Anzeige

Ludwigshafen.Auf einem Feld sind es der elfjährige Hannes Eberspach und die 47-jährige Sabine Schmierl, die mit der Boule-Mannschaft des TV Edigheim an den Start gehen. Gleich daneben spielt Rainer Rommel (67) im Dreier-Team des TV Flörsheim-Dalsheim eine Partie bei der offenen Stadtmeisterschaft im Pétanque des VfSK Oppau. Die Zusammensetzung bestätigt, was Sportwart Stefan König zuvor sagte: „Das ist das Schöne an dem Sport, dass er mit allen Generationen zusammen betrieben wird.“

König heißt die Spieler bei dem Turnier willkommen, das zum zehnten Mal in Folge von den Athletenboulern in Oppau auf dem Areal an der Friedrichstraße ausgerichtet wird. „Zehn Jahre – wir haben Jubiläum und freuen uns, dass sich das Turnier so toll etabliert hat“, so König. Zwölf Liga-Mannschaften aus Ludwigshafen und der Region mit insgesamt mehr als 100 Spielern nehmen teil. Die Gastgeber selbst sind sogar mit zwei Teams vertreten, den VfSK Oppau Athletenboulern 1 und 2.

Endplatzierungen 1.: VfSK Oppau Athletenbouler 1 , 2.: TSV Badenia Feudenheim, 3.: VfSK Oppau Athletenbouler 2 4.: VSK Germania Niederfeld, 5.: TSG Haardtbouler Grünstadt, 6. bis 12.: 1. PC Rheinbouler Worms (6), TV Edigheim (7), BC Sandhofen (8), Tricolore Ludwigshafen (9), 1. PC Wachenheim (10), TSV Flörsheim-Dalsheim (11), Parkbouler Mundenheim (12)

Zum Boule- (oder eben auch Pétanque-)Prinzip in Kürze: Die Spieler versuchen, ihre Kugeln so nahe wie möglich an die vorher ausgebrachte Zielkugel (auch „Schweinchen“ genannt) zu werfen. Bei der offenen Stadtmeisterschaft werden vier Runden „Schweizer System“ mit jeweils drei Mannschaften gespielt, wie Turnierleiter Walter Becker eingangs erläutert – in den Formationen eins gegen eins („Tête à Tête“), zwei gegen zwei („Doublette“) und drei gegen drei („Triplette“).