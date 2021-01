Man wirft Stein auf Polizeiwache

Ludwigshafen.Weil er mit der Beschlagnahmung seines Handys nicht einverstanden war, hat ein 23-jähriger Ludwigshafener mehrere Streifenwagen beschädigt und einen Stein gegen ein Fenster der Oggersheimer Polizeiwache geworfen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, durchschlug das Wurfgeschoss am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr nicht das Sicherheitsglas. Die Polizisten konnten den 23-Jährigen zu Fuß einholen und stellen.

Er gab die Tat sofort zu und räumte auch ein, vor einigen Wochen die Streifenwagen beschädigt zu haben. Sein Handy sei ihm im Dezember abgenommen worden, was ihn in Rage versetzt habe. An der Wache entstand ein Schaden von 1500 Euro, für den der Täter wird aufkommen müssen.

