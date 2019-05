Manfred Vogt wird heute 80 Jahre alt

Ludwigshafen.Brückenbauer in seinem Stadtteil und bürgernaher Kommunalpolitiker: Der ehemalige Oggersheimer Ortsvorsteher und Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Manfred Vogt (Bild) feiert am heutigen Montag, 6. Mai, seinen 80. Geburtstag. „Hohe Sachkompetenz, Bürgernähe, großes Engagement und ein stets fairer Umgang mit politischen Mitbewerbern zeichnen Manfred Vogt aus, dessen Wirken und Zielsetzung immer zum Wohle unserer Stadt und deren Bürgerschaft ausgerichtet war und ist“, würdigen Fraktionschefin Heike Scharfenberger und SPD-Stadtverbandsvorsitzender David Guthier den Jubilar. „Wir gratulieren Manfred Vogt ganz herzlich zu seinem runden Geburtstag.“

Vogt gehörte dem Stadtrat von 1984 bis 1999 an. 1990 übernahm er den Fraktionsvorsitz. Daneben war er Mitglied im Haupt-, Personal-, Bau- und Grundstücks- sowie Umweltausschuss und in den Aufsichtsgremien der WEG und des Klinikums. Ortsvorsteher in Oggersheim war er von 1979 bis 1993. Im Stadtteil ist er heute noch sehr beliebt. Beruflich war Vogt als Ingenieur bei den Technischen Werken Ludwigshafen tätig, wo er 1990 zum Technischen Vorstand bestellt wurde. 2001 ging er in den Ruhestand. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.05.2019