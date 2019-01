Mann am Klavier scheut die großen Gesten

Brahms’ zweites Klavierkonzert fordert eine enorme pianistische Statur und Physis ein. Swjatoslaw Richter ist dem einst in unnachahmlicher Manier gerecht geworden, und man kann natürlich nicht erwarten, dass Matthias Kirschnereit im Feierabendhaus der Ludwigshafener BASF die Referenzmarke erreicht. Da fehlen schlicht ein paar Prozent – aber die fehlen praktisch jedem. Kirschnereit ist überdies ein Pianist, der sich bei freier Auswahl zwischen Privatissimum und großen (Steinway-) Staatsgeschäften eher fürs Private und Zurückgezogene entscheiden würde.

Einklang mit Holzbläsern

Deshalb liegen ihm die letzten beiden Sätze des Konzerts, zumal auch das genießerische Dirigat Jonathan Stockhammers, vor allem im Andante, das Klavier behutsam mit den Holzbläsern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz verkuppelt. Oder jedenfalls verkoppelt. Stockhammer scheint viel am Fein-tuning des Klangs gearbeitet zu haben. Kirschnereit gibt dem „Grazioso“ im finalen Allegretto viel Esprit. Als Zugabe folgt dennoch „etwas völlig anderes“, wie er erklärt: das Stück „Mouvement“ aus den „Images“ (Teil eins) von Debussy, das nach der Vorgabe des Komponisten „mit fantastischer, aber präziser Leichtigkeit“ zu spielen ist. So geschieht es.

Die Leichtigkeit in Edward Elgars zweiter Sinfonie nicht zu verlieren, ist dagegen hohe Kunst. Doch wer einen von Daniel Harding dirigierten Mitschnitt einer bleiern trägen Aufführung des Werks gehört hat, den es auch auf YouTube gibt, gerät im Feierabendhaus geradezu ins Schwärmen. Harding ließ das British Empire verröcheln, Stockhammer – der Mann wurde in Hollywood geboren! – inszeniert in Ludwigshafen einen actionprallen Ohrenkinofilm voller rasanter Stimmungsumschwünge und unvermittelter Beleuchtungswechsel. Das Larghetto als elegisch-melancholisches Gefühlszentrum der Sinfonie tendiert ins Hymnische. Die Staatsphilharmonie zieht vorbehaltlos mit – bei einem Dirigenten, der als Aufputschmittel auf zwei Beinen wirkt. HGF

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019