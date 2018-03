Mann attackiert 23-jährige Frau

Anzeige

Ludwigshafen.Eine 23-Jährige ist in Oggersheim von einem Unbekannten grundlos attackiert worden. Nach Polizeiangaben kam der Frau gestern gegen 0.20 Uhr auf dem Heimweg in der Mittelpartstraße ein Mann entgegen, der ihr unvermittelt heftig ins Gesicht schlug, so dass sie zu Boden stürzte. Daraufhin versetzte ihr der Unbekannte weitere Schläge. Als die 23-Jährige laut schrie, flüchtete der Mann in Richtung Buschwegbrücke. Die Frau erlitt eine Platzwunde und ein Hämatom am Auge. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, korpulent, trug eine schwarze Wollmütze und eine schwarze „Bomberjacke“. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0621/963-22 22.