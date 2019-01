Mann aus ungeklärten Gründen auf Lkw geklettert und an Stromschlag gestorben

Symbolbild. © dpa

Ludwigshafen.

Ein Mitarbeiter einer externen Firma ist am Donnerstagmorgen auf dem BASF Firmengelände in Ludwigshafen bei einem Unfall tödlich verunglückt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, traf den 50-jährigen Lkw-Fahrer gegen 8.30 Uhr im Bereich des Tor 11 ein Stromschlag, der ihn tödlich verletzte.

Bei dem verunglückten 50-Jährigen handelte es sich um einen Mann aus Nordrhein-Westfalen, der als Spediteur die BASF belieferte, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 50-Jährige mit einem Lkw auf das Betriebsgelände der BASF und hielt dort im Bereich eines Bahnhaltepunktes. Aus noch ungeklärten Gründen kletterte er auf den Lkw. Der Lkw stand zum Unglückszeitpunkt unter einer Starkstromoberleitung. Der Mann erlitt einen tödlichen Stromschlag. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Im Zusammenhang mit dem Unfall wurde der S-Bahnverkehr zwischen den Haltestellen und Ludwigshafen Hauptbahnhof und BASF wegen eines Oberleitungsschadens eingestellt. Das bestätigte die Deutsche Bahn auf Anfrage. Am frühen Nachmittag teilte die Bahn mit, dass die Züge zwischen Ludwigshafen Hauptbahnhof und BASF Süd wieder fahren. Die Halte BASF Mitte und BASF Nord würden jedoch weiterhin ausfallen.

Die Streckensperrung dauert nach voraussichtlich noch bis mindestens Freitagmorgen, 7 Uhr, an. Darüber informierte die Deutsche Bahn am späten Abend. Die S-Bahn zur BASF war zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Betrieb gegangen.