Mann bespuckt und schlägt Frau

Ludwigshafen.Ein Mann soll eine Frau, vermutlich seine Freundin, an der Rheinpromenade bei der Rheingalerie zunächst bespuckt und ihr dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das zumindest vermutet die Polizei. Ihren Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 18.30 Uhr und begann mit einem Streit der beiden Personen. In dessen Verlauf soll der etwa 20-jährige Mann dann auf seine Freundin losgegangen sein. Beide Personen waren beim Eintreffen einer Polizeistreife jedoch nicht mehr am Tatort. Deshalb suchen die Beamten jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu einer oder beiden Personen geben können. Zuständig ist die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621/9 63 21 22. cvs