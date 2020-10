Mann gibt Panne vor und stiehlt Armbanduhr

Ludwigshafen.In Ludwigshafen hat ein Unbekannter vorgegeben, eine Panne zu haben und dabei eine Armbanduhr gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte am Dienstagmittag gegen 14.50 Uhr ein Mann an der Tür eines 77-Jährigen in der Athener Straße und bat um die Nummer eines Pannendienstes. Der Bewohner bat den Fremden in die Wohnung, während er die Nummer heraussuchen wollte. Der andere Mann breitete indes einen Stadtplan auf einem Tisch in der Wohnung aus. Als er die Nummer bekam, ging er wieder. Erst später stellte der 77-Jährige fest, dass die Armbanduhr, die auf dem Tisch gelegen hat, fehlte. Sie hat einen Wert von etwa 230 Euro. Den Täter beschreibt er als 170 cm groß, zwischen 45 und 50 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart und Glatze. Er trug eine Lederjacke. Hinweise unter 0621 963 2773.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020