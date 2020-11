Mann randaliert in Supermarkt und tritt Frau in den Bauch

Ludwigshafen.Bei einem Streit in einem Supermarkt in Ludwigshafen hat ein bisher unbekannter Mann randaliert und dabei zwei Frauen in den Unterleib getreten. Wie die Polizei mitteilte, eilte Verkaufspersonal am Mittwoch zu dem bereits eskalierten Streit in einem Supermarkt in der Saarlandstraße. Das Personal erteilte dem Mann, der einer Frau in den Bauch getreten hatte, Hausverbot, dem er nur widerwillig nachkam. Es kam zu einem weiteren Streit, hier zwischen dem Mann und den beiden Mitarbeitern. Dabei trat der randalierende Unbekannte auch einer Angestellten in den Bauch. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei sucht nun zum einen nach der ersten Frau, die er getreten hatte, und nach dem Mann selbst. Hinweise an die 0621 963 2122.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020