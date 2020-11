Mann randaliert und verhält sich Passanten gegenüber aggressiv

Ludwigshafen.Ein 34-jähriger Mann ist am Samstag gegen 17.30 Uhr von der Polizei in Ludwigshafen in Gewahrsam genommen worden, weil er sich aggressiv verhielt. Wie die Beamten mitteilten, randalierte der Mann zunächst in seiner Wohnung und stieß im Anschluss in der Nähe ein Motorrad um. Außerdem schlug er nach einem Passanten, welchen er jedoch nicht traf, und stieß eine Passantin um.

Der verbal aggressive und uneinsichtige Beschuldigte konnte von einer Streife angetroffen werden. Da er sich nicht beruhigen ließ und weitere Straftaten zu befürchten waren, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Gegen die Fixierung wehrte er sich vehement, sodass die Polizisten mit der Verwendung eines Tasers drohten. Daraufhin ließ er sich widerstandslos fixieren. Er ist im Anschluss aufgrund eigengefährdender Äußerungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nun kommen auf den 34-Jährigen Anzeigen wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 9632403 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 29.11.2020