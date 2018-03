Mann schlägt Helfer nieder

Anzeige

Ludwigshafen.Gar nicht begeistert von der Hilfe eines 37-Jährigen aus Mannheim zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in der Halbergstraße. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-Jährige am Samstagmorgen gegen 0.15 Uhr in der Straße unterwegs, als er einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann in einem Hauseingang sitzen sah. In der Annahme, dass dieser stecke in Schwierigkeiten, wollte er ihm helfen. Daraufhin stand der Mann aus dem Hauseingang auf und schlug dem 37-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Hierbei zog sich dieser eine Platzwunde im Bereich des linken Auges zu.

Flucht in Gaststätte

Um eine weitere Eskalation der Auseinandersetzung zu verhindern, flüchtete der Helfer in eine nahegelegene Gaststätte. Rettungssanitäter versorgten seine Wunde vor Ort. Die Polizei konnte den Täter nicht mehr auffinden und bittet deshalb, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 0621/963-2122 bei ihr melden. Der Angreifer wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt mit kurzen, dunkelblonden Haaren beschrieben. Er trug dunkle Kleidung. pol/cvs