Mann stellt Fahrraddieb

Ludwigshafen.Eine junge Frau und ihr Vater haben in Oppau einen Fahrraddieb dingfest gemacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, beobachtete die Anwohnerin gegen 15.30 Uhr am Sonntag, wie ein Unbekannter ein Fahrrad aus einem Garten im Nordring entwendete. Die Zeugin versuchte, den Täter zu verfolgen, konnte ihn aber nicht einholen. Ihr Vater, der ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam geworden war, fuhr die Umgebung mit dem Auto ab. In der Bauhausstraße sah er das Rad auf dem Bürgersteig liegen. Als der Täter zurückkehrte, sprach er ihn auf den Diebstahl an. Dieser reagierte nicht und wollte flüchten. Trotz Gegenwehr gelang es dem Zeugen, den Täter an der Fahrt zu hindern und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 27 Jahre alte Mannheimer muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten. jei