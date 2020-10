Mann stiehlt Jacke vom Dachboden

Ludwigshafen.Ein Mann ist am Freitagabend gewaltsam in den Abstellraum im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen und hat den Raum durchwühlt. Laut Polizei bemerkte eine Anwohnerin die Tat kurz danach und erblickte auf der Straße eine Person, gekleidet in eine Jacke, die sie kurz davor auf den Dachboden gebracht hatte. Durch die Polizei konnte der bereits polizeibekannte 46-Jährige vor dem Haus festgenommen und der Frau die Jacke wieder ausgehändigt werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020