Mann verfolgt Dieb mit Fahrrad

Ludwigshafen.Eine Verfolgungsfahrt auf dem Rad hat sich ein 56-jähriger Ludwigshafener in Edigheim mit einem Dieb geliefert. Wie die Polizei gestern mitteilte, verließ der Mann am Mittwoch gegen 19.20 Uhr das Haus seines Vaters Im Zinkig und sah einen Unbekannten mit seinem matt-schwarzen Herrenrad davonfahren. Dafür hatte der Täter sein eigenes Rad vor dem Anwesen liegen lassen. Kurzentschlossen schnappte sich der 56-Jährige das Gefährt und verfolgte den Dieb. Als er ihn gerade eingeholt hatte, gab der Unbekannte dem Mann einen Stoß, woraufhin dieser zu Fall kam. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und von schmaler Statur sein. Er ist blond, trug ein rotes T-Shirt und eine dunkle Kappe. Hinweise unter Telefon 0621/963-22 22. jei

