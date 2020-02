Mann verletzt Autofahrer

Ludwigshafen.Bei einem Streit auf der B 9 hat ein unbekannter VW Passat-Fahrer einen 20-jährigen Pkw-Lenker verletzt. Nach Behördenangaben vom Freitag war er bei dichtem Verkehr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mehrfach auf den Seitenstreifen gefahren, hatte seinen Wagen beschleunigt und abgebremst. Als er unmittelbar vor einem nachfolgenden Audi vom Seitenstreifen auf den Fahrstreifen fuhr, hupte der 20-Jährige wegen der gefährlichen Situation. Daraufhin machte der Passatfahrer eine Vollbremsung und zwang den 20-Jährigen ebenfalls dazu. Der Unbekannte stieg aus, öffnete die Tür beim Audi und schrie den 20-Jährigen an. Danach schlug er die Fahrertür zu, wobei er den 20-Jährigen am Fuß verletzte. Als dessen Mutter ausstieg, ging der Unbekannte zum Wagen und fuhr weg.

Weitere Autofahrer, die vom Passat behindert oder genötigt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0621/963-2122 zu melden. ott

