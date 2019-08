Mann verletzt zwei Kontrolleure

Ludwigshafen.Ein Schwarzfahrer hat an der Haltestelle „Am Schwanen“ zwei Fahrkartenkontrolleure in einer Straßenbahn verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fragten die Männer im Alter von 38 und 58 Jahren den Unbekannten am Mittwoch gegen 7.20 Uhr nach dessen Ticket. Weil er keine Karte vorzeigen konnte, sollten seine Personalien aufgenommen werden. Als sich dann kurz darauf an der Haltestelle die Türen der Bahn öffneten, schubste der Schwarzfahrer den 58-jährigen Kontrolleur und schlug dessen jüngeren Kollegen mit der Faust gegen die Schläfe. Dann flüchtete er aus dem Fahrzeug. Der Täter ist circa 28 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat Tattoos an beiden Armen. Er trug ein grünes T-Shirt und einen Rucksack. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.08.2019