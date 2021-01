Marco Dakkus leitet das Hotel

Ludwigshafen.Die Leitung des Heinrich-Pesch-Hotels hat gewechselt: Marco Dakkus (Bild) folgt auf Heidi Lueg-Walter, die zwölf Jahre lang an der Spitze stand. Dakkus ist seit August als Kaufmännischer Leiter im Heinrich-Pesch-Haus tätig. Zuvor arbeitete er fast 20 Jahre bei Dorint Kongress Hotel in Mannheim in verschiedenen Positionen. „Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen, auch unter den besonderen Umständen von Corona“, so der neue Leiter. Heidi Lueg-Walter war mit einem festlichen Gottesdienst im Speyerer Dom in den Ruhestand verabschiedet worden. „Sie hat das Hotel geprägt, mit großem Tatendrang viele Herausforderungen gemeistert und ein kompetentes Team geformt“, dankten Tobias Zimmermann, Direktor des Pesch-Hauses, und seine Stellvertreterin Ulrike Gentner. ott (Bild: HPH)

