Maria von Welser spricht über Krebs

Ludwigshafen.Die Publizistin und TV-Journalistin Maria von Welser (Bild) spricht am Montag, 9. März, 18 Uhr, im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) über das Thema „Leben mit dem Tumor“ – aus eigener Erfahrung. Trotz der Diagnose Gehirntumor ist von Welser entschlossen, den Kampf nicht aufzugeben – weder gegen den Feind in ihrem Kopf noch gegen Egoismus und Unmenschlichkeit in der Gesellschaft. So hält die „Mona Lisa“-Gründerin Vorträge über Frauen, Krieg, Gewalt und Flüchtlinge. Das Pesch-Haus bittet um Anmeldung aus organisatorischen Gründen unter Tel. 0621/5999-162 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org. ott (Bild: Pesch-Haus)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020