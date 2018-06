Marienkrankenhaus: Anbau soll Abläufe verbessern

Anzeige

Die Kinderklinik samt Notfallambulanz wird vom zwei Kilometer entfernten Annastiftskrankenhaus ins Marienkrankenhaus integriert. Durch einen internen Umzug wird auch die Unterbringung der Patienten der Palliativstation verbessert. Der dreistöckige Erweiterungsbau soll 2020 beginnen und 2022 in Betrieb gehen, sagt Geschäftsführer Marcus Wiechmann. Um die Parkplatznot rings um das Hospital zu lindern, werde bereits 2019 ein Parkhaus mit 205 Stellplätzen gebaut.

Im Nachfolgenden die einzelnen Aspekte:

Operationsbereich: Ausgangspunkt für den Erweiterungsbau waren die Operationssäle, die 1984 eingerichtet wurden. „Hier stand seit längerem eine Sanierung an. Dies war aber am bisherigen Standort nicht möglich. Zumal heutzutage viel mehr Technik benötigt wird und das Gebäude nicht aufgestockt werden kann“, erläutert Verwaltungschef Jürgen Will die Situation. Daher begannen die Verantwortlichen des Krankenhauses bereits vor sieben Jahren mit den Plänen für einen Anbau. Direkt angegliedert werden die beiden Intensivstationen, die bislang im rückwärtigen Klinikgelände auf zwei Ebenen untergebracht sind. „Das ist unter medizinischen und logistischen Gesichtspunkten nicht optimal“, räumt Will ein. Bessere Abläufe erwartet er auch nach der Verlegung der Sterilgutabteilung. Durch den geplanten Erweiterungsbau fällt ein Parkplatz mit etwa 100 Stellplätzen an der Kreuzung Salzburger-/Steiermarkstraße weg. Alle Bäume bleiben dort aber erhalten. „Denn die Neubaukante wird etwa 15 Meter vom Gehweg absetzt“, sagt Architekt Martin Rieger.