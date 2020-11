Marienkrankenhaus kann Corona-bedingten Geburten-Stopp am Klinikum kompensieren

Ludwigshafen.Die Nachricht von der vorübergehenden Schließung der Geburtshilfe am Klinikum Ludwigshafen wegen der Corona-Pandemie hat Wirkung gezeigt. Mehr als 370 Nutzer kommentierten den Bericht auf der Facebookseite dieser Redaktion - die meisten reagierten mit Unverständnis und Ärger. „Sorry, aber da platzt mir die Hutschnur. Wo sollen wir Frauen dann bitteschön unser Kind zur Welt bringen?“, schreibt eine Nutzerin und spricht damit augenscheinlich vielen weiteren aus der Seele.

Jährlich rund 1500 Babys

Die Versorgung von schwangeren Frauen in Ludwigshafen werde weiter gewährleistet, versichert in diesem Zusammenhang Thomas Reichel, Chefarzt der Frauenklinik am St. Marienkrankenhaus. Die dortige Geburtshilfe wird nach Rücksprache mit dem Klinikum alle Patientinnen übernehmen (wir berichteten). „Damit wird unsere Kapazität nicht überbelastet“, betont Reichel im Gespräch mit dieser Redaktion. Am Klinikum würden monatlich rund 40 Babys zur Welt kommen, also durchschnittlich etwas mehr als eins pro Tag. „Dieses eine Baby mehr am Tag können wir locker leisten. Bei uns sind es dann eben durchschnittlich fünf statt bislang vier Geburten täglich“, sagt Reichel.

Insgesamt würden im Perinatalzentrum des St. Marienkrankenhauses, dem größten Zentrum rund um die Geburt in der Pfalz, jährlich um die 1500 Kinder zur Welt gebracht. „Unser Allzeithoch waren 1850 Geburten. Wir sind also für höhere Zahlen ausgelegt.“ Kritisch würde die Situation bei den aktuellen Kapazitäten erst ab deutlich mehr als 2000 Geburten im Jahr werden.

Chefarzt Reichel geht davon aus, dass ohnehin nicht alle Schwangeren, die eine Geburt im Klinikum geplant hatten, jetzt ins Marienkrankenhaus wechseln. „Einige werden sicherlich auch andere Lösungen finden“, sagt er. Gleichwohl habe es in den vergangenen Tagen schon die eine oder andere Anfrage nach einer Sprechstunde gegeben. „Wir erleben jetzt aber keinen Ansturm und haben täglich zehn Frauen auf der Matte stehen“, relativiert er.

Chefarzt rechnet mit halbem Jahr

Das Marienkrankenhaus stellt sich nach Reichels Angaben darauf ein, die Geburten des Klinikums in den nächsten sechs Monaten mit zu übernehmen. „Zumindest mal den gesamten Winter über.“ Dass die Schließung der Geburtshilfe des Klinikums eine Dauerhafte Lösung sein könnte, daran glaubt der Chefarzt nicht. „Diesen Wunsch haben wir als Marienkrankenhaus in der Vergangenheit ja bereits einmal geäußert. Der Tenor in allen Gesprächen war bislang aber, dass die Station weiter betrieben werden soll - auch wenn es irgendwann mal nur noch 200 Geburten dort sein sollten.“ Durch seine Sonderposition in der Corona-Bekämpfung habe das Klinikum diese Entscheidung nun aber eigenen Angaben nach treffen müssen.

