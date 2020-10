Maskenpflicht in Ludwigshafen: Bislang 72 Verstöße geahndet

Ludwigshafen. Noch hängen die Schilder mit den Hinweisen auf die Maskenpflicht in der Ludwigshafener Innenstadt nur an vereinzelten Orten. „Im Verlauf der Woche wollen wir die restlichen montieren. Dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr, dass es jemand nicht gewusst hätte“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag in einer Videokonferenz zur aktuellen Corona-Lage in der

...