Maskierter Mann mit Messer überfällt Lokal

Ludwigshafen.Ein maskierter Mann hat am Mittwochabend die Theaterklause in Ludwigshafen überfallen. Wie die Polizei berichtete, stürmte der Mann gegen 20.20 Uhr mit einem Messer bewaffnet in das Lokal und forderte Bargeld. Er flüchtete mit einem unbekannten Betrag.

Laut Polizei trug er eine Sturmhaube und blieb unerkannt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Fahndung blieb letztlich jedoch erfolglos. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 0621/ 963 -2773. (bjz)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.05.2019