Matt Bianco als Stargast

Ludwigshafen.Die britische Popgruppe Matt Bianco um Frontmann Mark Reilly tritt am Samstag, 7. September, als Stargast beim Kellereifest der BASF auf dem Ludwigshafener Parkplatz an der Anilinstraße auf. Los geht es indes bereits einen Tag früher – am Freitag, 6. September, eröffnet die Band Me an the Heat den Festreigen ab 18 Uhr mit der traditionellen Sunset Party. Um 18.45 Uhr begrüßt hierbei Werksleiter Uwe Liebelt die Gäste.

Am Samstag musiziert zunächst ab 18 Uhr die Gruppe Shebeen und um 18.45 richtet BASF-Standortleiter Michael Heinz ein Grußwort an die Zuschauer, bevor die Bühne ab 21 Uhr ganz dem Top-Act Matt Bianco gehört. Einlass ist an beiden Tagen ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Aus Sicherheitsgründen dürfen große Rucksäcke und Taschen nicht mit auf das Festgelände genommen werden. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019