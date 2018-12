Maudach war für die Gegend wichtig

Ludwigshafen.Die Reformation sorgte für ein großes Durcheinander und die Türken waren sowohl ein Auslöser als auch ein Grund für den Erfolg der Lutheraner – dazu später mehr. Stefan Mörz (Bild), Leiter des Stadtarchivs, bettete in seinem Vortrag zur Reformation im Stadtmuseum Details aus der Region in das große Weltgeschehen ein.

Das Leben der Landbevölkerung am Rhein war hart. Diverse Kriege überzogen die Gegend. Die Dörfer in der sumpfigen Rheinebene mit meist jeweils rund 250 Einwohnern waren wie ein Flickenteppich verstreut. Die Menschen waren arm, Krankheiten und hohe Kindersterblichkeit an der Tagesordnung.

Verschlimmert wurde dies durch die „kleine Eiszeit“ mit schlechten Ernten. Dokumente aus der Region belegen den Niedergang: Bauern und sogar Dörfer fragten bei der Kirche verstärkt nach Darlehen. Viele Landleute waren nicht Besitzer, sondern Pächter des Landes.

„1518 war Luther in Heidelberg und hat erstmals seine Thesen außerhalb von Wittenberg vorgetragen“, erklärte Mörz. Der gerade erfundene Buchdruck spielte für die Verbreitung eine wichtige Rolle. „Bereits 1523 gab es 390 Ausgaben seiner Werke, bis 1525 wurden zusätzlich rund drei Millionen themenverwandte Flugschriften gedruckt. Für die Gegend war wichtig, dass Maudach Reichspoststation war. „Die reitenden Boten haben dabei so manche Flugschrift fallengelassen“, so Mörz.

Die zentrale Botschaft von Luthers Thesen sei Freiheit gewesen. „Seine Thesen haben die Bauernkriege befeuert“, sagte der Historiker. Das Bauernheer in der Region wurde jedoch 1525 zerschlagen, es gab viele Tote. Die Reformation war aber Ursache für eine fundamentale Veränderung: eine bessere Bildung.

Zuvor gab es auf dem Land meist Analphabeten. Die in Latein gehaltenen Predigten verstanden sie nicht. Die Lutheraner setzten auf das gedruckte deutsche Wort, und damit die Bauern es lesen konnten, wurden Schulen eingerichtet. „Ein kolossaler Fortschritt“, betonte der Historiker. Trotzdem mussten die reformierten Untertanen zum Besuch der Kirche genötigt werden. Die Gegend am Rhein war vor der Reformation ein Flickenteppich und blieb es auch danach. Deshalb hatten die Menschen in benachbarten Dörfern oft unterschiedliche Konfessionen.

Und was hatten die Türken mit der Reformation zu tun? Verkürzt zusammengefasst: Die Osmanen drängten mit Heeren nach Europa. Um sie zurückzuschlagen, wurde eine Sondersteuer erhoben. Das vergrößerte den Unmut. Um gegen die Türken zu gewinnen, mussten sich die Fürsten zum einen reformierte Adlige als Partner gewogen halten, zum anderen gab es kein Heer, dass gegen die Lutheraner antreten könnte. Bild: Ros

