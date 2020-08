Maximal 350 Besucher pro Kino-Vorstellung

Ludwigshafen.Für das Filmfestival in Ludwigshafen, das am 26. August in abgespeckter Form auf der Parkinsel beginnt, muss der Veranstalter wegen Corona etliche Auflagen erfüllen. Beim Open-Air-Kino am Rheinstrand sind pro Tag nur drei Filmvorführungen zulässig, dabei sind jeweils maximal 350 Besucher erlaubt. Nach jeder Vorstellung müssen das Areal geräumt und der Bereich des Freiluftkinos desinfiziert werden, teilte Christoph Heller, Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, im Ortsbeirat mit.

Alle Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen, ansonsten haben sie keinen Zutritt auf das eingezäunte Gelände. An einem Cateringstand können sie Getränke und abgepackte Snacks kaufen – dürfen die Lebensmittel aber nur an ihrem Sitzplatz verzehren. Im Festivalbereich müssen die Besucher eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen und können diese erst am Sitzplatz abnehmen.

Weitere Änderungen: Der Betrieb endet in diesem Jahr bereits um Mitternacht. Wegen der Hygienevorschriften verkauft die Festivalleitung nur zusammenhängende Doppel-Sitzplätze. Einzelplätze und Ermäßigungen gibt es diesmal nicht.

Im Gegensatz zu früheren Jahren entfällt auch ein Bus-Shuttle vom Parkhaus Walzmühle zur Schneckennudelbrücke. Denn durch das reduzierte Festivalangebot ist mit deutlich weniger Besuchern zu rechnen. Die Gäste können aber das Parkhaus der BASF-IT Services in der Rheinallee nutzen.

Parken nur für Anwohner

Das Parken auf der Parkinsel werde wieder reglementiert, sagte Heller. Der Bereich nördlich der Schwanthaler Allee werde für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohner erhalten einen Durchfahrtschein. In den vergangenen Jahren gab es massiven Ärger, weil viele Straßen während der dreiwöchigen Festivalzeit zugeparkt waren.

Abstriche muss die Festivalleitung auch in puncto Leinwand und Überdachung hinnehmen. Sie hatte zwei Leinwände geplant. Dies lehnte die Stadt ab mit der Begründung, wonach es kein Kino sei, sondern eine Veranstaltung im öffentlichen Raum, so die Festivalsprecherin. Dem Wunsch, beide Kinos als getrennte Veranstaltungen anzusehen, wurde ebenfalls nicht entsprochen. Damit hätte jeder Bereich nur 175 Besucher haben können, was wirtschaftlich unmöglich sei. Daher gibt es nur ein Kino mit einer Leinwand. Zudem wurde eine Überdachung nicht erlaubt, weil es unüblich sei, bei einem Großzelt eine Seitenwand offen zu lassen.

