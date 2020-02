Mazda auf A 61 zerstört

Auch der Beton auf dem Seitenstreifen wurde durch Hitze ruiniert. © Polizei

Ruchheim.Ein Mazda ist am Sonntagmorgen auf der A 61 in der Nähe des Ludwigshafener Kreuzes völlig abgebrannt. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte, fuhr eine 19-jährige Frau gegen 11 Uhr in Richtung Frankenthal, als der Wagen offenbar wegen eines technischen Defekts zu rauchen begann. Die Frau lenkte das Auto deshalb auf den Seitenstreifen, wo der Brand im Motorraum sichtbar wurde.

Autobahn etwa 30 Minuten dicht

Die Fahrerin konnte ihren Mazda noch rechtzeitig verlassen, ehe das ganze Auto in Flammen stand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Teerdecke auf dem Seitenstreifen beschädigt. Die Feuerwehr rückte an und sperrte die Fahrbahn Richtung Norden für etwa 30 Minuten komplett, was zu Staus führte. Neben den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. sal

