Mehr Bahnen und Busse

Ludwigshafen.Mit vielen Verbesserungen beim öffentlichen Nahverkehr wollen die Stadt Ludwigshafen und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) einen Verkehrskollaps während der vermutlich zehnjährigen Bauzeit der beiden Hochstraßen-Projekte vermeiden. Bei der Straßenbahn sind unter anderem rheinüberschreitende Expresslinien zwischen Ludwigshafen und Mannheim geplant. Überlegt wird ein 20-Minuten-Takt im Berufsverkehr bei den Linien 9/14 und 15. Eine weitere Expresslinie ist innerhalb Ludwigshafens zwischen Rheingönheim und Friesenheim vorgesehen. Insgesamt 13 neue Bahnen will die RNV dafür anschaffen. Um mehr Flexibilität bei der Linienführung zu erreichen, sollen auch zusätzliche Gleise am Berliner Platz verlegt werden.

Investitionen von 6,3 Millionen

Bei den Bussen will das Unternehmen ebenfalls das Angebot in Ludwigshafen ausbauen, etwa mit einer neuen Linie zwischen der Melm und Oppau sowie zwischen den Stadtteilen West und Nord. Zudem soll nach den Planungen der RNV der Takt der Linie 84 zwischen Oppau und Frankenthal verdichtet werden. Zu dem Maßnahmenpaket zählt auch der Ausbau von Mietfahrrad-Stationen und Park-and-Ride-Plätzen. Wegen Staugefahr verworfen wurde indes eine rheinüberschreitende Busverbindung von Oppau nach Sandhofen. Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV, bezifferte die Investitionskosten auf rund 6,3 Millionen Euro. Der Betriebsaufwand werde durch das Maßnahmenpaket jährlich um 2,15 Millionen Euro steigen. ott