Mehr Flächen für Hunde

Ludwigshafen.Die CDU fordert mehr Hundeauslaufflächen in Ludwigshafen. Die bisherige Anzahl werde dem Tierwohl und den Bürgerinteressen nicht gerecht. Die Union beantragt, bei den Haushaltsberatungen vier weitere Hundeauslaufflächen in den Jahren 2021 und 2022 zu schaffen. Die Areale sollen gleichmäßig über die Stadtteile verteilt und für gefährliche Hunde nicht frei gegeben werden. Mülleimer und Kottütenspender müssten zur Verfügung stehen, da für die Hinterlassenschaften der Hunde die Besitzer verantwortlich sind.

Die FWG begrüßt den Vorschlag und fordert eine rasche Umsetzung, da die Pläne schon lange fertig in der Schublade liegen. Dabei sollte auf eine hundegerechte Anlage insbesondere einer Umzäunung geachtet werden. In der Vergangenheit, so die FWG, seien entsprechende Pläne am Widerstand von CDU und SPD gescheitert. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020