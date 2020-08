Mehr Geld bereitstellen

Höchst willkommen sind Bäume als Schatten- und Sauerstoffspender nicht nur im Hochsommer. Sie sind auch generell wichtig für das Kleinklima – gerade in dicht bebauten Stadtbezirken. Deswegen ist es alarmierend, wenn immer mehr Bäume wegen des Klimawandels absterben. Schon jetzt kommt die Verwaltung mit Neupflanzungen bei weitem nicht hinterher: Es fehlen bereits mehr als 1000 Bäume. Nun wird die Lücke noch größer. Zweierlei ist jetzt nötig: Die Verwaltung muss mehr Geld für Neupflanzungen ausgeben. Und es wäre gut, wenn mehr Bürger zur Gießkanne greifen würden, um Straßenbäume zu wässern oder sogar Baumpatenschaften zu übernehmen.

Mehr Mittel muss die Stadt auch beim Klimaschutz bereitstellen. Bezeichnend ist die Personalausstattung dafür in der Verwaltung mit zwei Mitarbeitern. Zum Vergleich: In Mannheim sind es neun. Generell sollte das Augenmerk nicht auf der Erarbeitung neuer Konzepte liegen, sondern auf konkreten Verbesserungen, besonders bei Straßenbahnen und Radwegen. Immer noch sind viele Haltestellen etwa am Klinikum und auch in der Innenstadt nicht barrierefrei. Längst überfällig war der Sinneswandel des Landes, das den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr als sogenannte freiwillige Leistung ansieht. Längst fällig ist der Ausbau von Radwegen, etwa an der Wollstraße oder im Süden Oggersheims. Schöne Worte nutzen nichts – Taten müssen folgen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020