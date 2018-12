Mehr Geld für Kerwen

Ludwigshafen.Bei den höheren Zuschüssen für freiwillige Leistungen wurden im städtischen Doppelhaushalt 2019/2020 jeweils 35 000 Euro zur Unterstützung von Stadtteilfesten eingestellt, teilte die SPD mit. Damit könnten beispielsweise die Organisation von Kerweumzügen und andere zentrale Feste in den Stadtteilen gefördert werden. Dazu zählen die Jubiläen wie 1250 Jahre Maudach oder die Feier in Mundenheim im Jahr 2020. Mit der Erhöhung werde dem vielfachen Wunsch der Arbeitsgemeinschaften in den Stadtteilen Rechnung getragen. Diese wiesen immer wieder auf steigende Veranstaltungskosten hin, so dass manches traditionsreiche Fest in Frage gestellt wurde oder gar nicht mehr stattfinden konnte, sagte die Fraktionsvorsitzende Heike Scharfenberger.

Antrag von SPD und CDU

In einem gemeinsamen Antrag mit der CDU hatte die SPD eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen in den nächsten beiden Jahr um insgesamt 5,5 Millionen Euro gefordert. Von den Mehrkosten sollen auch Sport- und Kulturvereine profitieren. Finanziert wird dies mit Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes. ott

