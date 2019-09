Mehr Geld oder mehr Urlaub

Ludwigshafen/Berlin.Zusätzliche freie Tage statt Gehalt – diese Option sollen nach dem Willen der Gewerkschaft IG BCE künftig Mitarbeiter der Chemiebranche haben. Mit dieser Forderung geht sie auch in die anstehenden Tarifverhandlungen, die am 30. September in NordrheinWestfalen beginnen. Die Gewerkschaft möchte ein Zukunftskonto einführen, in das die Arbeitgeber jährlich 1000 Euro einzahlen. Jeder Mitarbeiter,

...