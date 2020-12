Mehr Grün, weniger Auto

Ludwigshafen.Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat für erste Vorhaben beim Modellprojekt „Stadtdörfer“ Oppau und Edigheim 918 000 Euro an Fördermitteln zugesagt. Dabei soll unter anderen die hohe Verkehrsbelastung reduziert werden. Die Aufwertung von Grünflächen könne dafür einen wichtigen Beitrag leisten.

In Workshops hatten die Bürger im September Zukunftsperspektiven erarbeitet. „Lebendiges Oppau“ heißt das Leitmotiv für die nächsten zehn Jahre, das sich in mehreren Projekten niederschlagen soll. So sollen Barrierefreiheit und Verkehrsberuhigung zu neuer Mobilität im Stadtteil beitragen. Angestrebt wird eine „grüne Dorfmitte“ insbesondere im Umfeld des Bürgerhauses. Zudem sollten Kommunikation und Integration mit Projekten wie einem Gemeinschaftsgarten und einer Stadtteilzeitung gestärkt werden. In Edigheim sollen der Dorfcharakter in der Oppauer Straße bewahrt und die digitale Kommunikation ausgebaut werden.

Nach dem Konzept, das der Bau- und Grundstücksausschuss einstimmig befürwortete, soll die Umsetzungsphase 2021 beginnen und maximal drei Jahre dauern. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020