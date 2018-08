Mehr Hilfe für psychisch Kranke

Anzeige

Ludwigshafen.Immer häufiger werden Plätze in einer Tagesstätte für psychisch Kranke gesucht, bislang reichte das Angebot im Caritas-Förderzentrum aber nicht aus. Mit einem Neubau in der Kaiser-Wilhelm-Straße wird das Angebot erweitert. Zusätzlicher Vorteil des 14 Millionen Euro teuren Gebäudekomplexes: Die Einrichtung für MS-Kranke, die bislang in beengten Verhältnissen in der Wörthstraße untergebracht war, erhält größere Räume. Vom 20. bis 23. August wird das neue fünfstöckige Domizil nach zweijähriger Bauzeit bezogen, sagt die Pressesprecherin des Caritasverbandes für die Diözese Speyer.

Letzte Arbeiten etwa an Fenstern und am Außengelände stehen derzeit noch an. Die Küche für die gesamte Einrichtung ist aber im Erdgeschoss bereits eingebaut. Daran schließt sich eine Caféteria an, die dank verschiebbarer Wände größer werden kann – 100 Personen haben dann Platz. Grund: In der Caféteria bekommen nicht nur die Bewohner ihr Essen, dort sind auch Veranstaltungen möglich.

Die 44 Einzelappartements haben ebenfalls eine kleine Küche. „Die Bewohner sollen einen möglichst realistischen Bezug zum Alltag und normalen Leben haben“, betont Gesamtleiter Michael Röser. Deshalb legt er auch Wert darauf, dass ein Appartementhaus entstanden sei und kein Behindertenwohnheim. Aus demselben Grund wurden auch zwei Gemeinschaftsräume, sogenannte Wohnzimmer, eingerichtet.