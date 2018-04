Mehr Kontrollen im Ebertpark gefordert

Anzeige

Ludwigshafen.Sonnenschein und sommerliche Temperaturen locken wieder zahlreiche Besucher in den Ebertpark – vor allem an den Wochenenden. Eigentlich eine gute Nachricht, wenn gewisse Begleiterscheinungen ausbleiben würden. So radeln Radfahrer, wo sie nichts zu suchen haben, Hunde laufen frei umher und hinterlassen ihre Spuren. Dazu noch Müll auf der Spielwiese und am Weiher, bis hin zu „Spaghetti, die traurig im Teich treiben“, berichtete Constanze Kraus, Geschäftsführerin des Förderkreises Ebertpark und CDU-Stadträtin, im Ortsbeirat Friesenheim.

„Sanfte Maßnahmen“ wie Schilder hätten bisher nichts gebracht. „Das muss über den Geldbeutel gehen“, so Kraus. Die Union forderte deshalb, dass der Kontrolldruck durch den Kommunalen Vollzugsdienst deutlich erhöht wird. Hans-Jürgen Ehlers (FWG) verlangte darüber hinaus feste Zuständigkeiten in Form von städtischen Ordnungshütern, die dort gezielt auf Streife gehen sollen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung wird im Ebertpark aber regelmäßig und ausreichend kontrolliert. „Uns liegen derzeit keine Beschwerden vor“, hieß es in einer Stellungnahme. An den Kontrolltagen werde man aber ein Augenmerk auf die angesprochenen Probleme legen. In akuten Fällen, so die Verwaltung, könne der Kommunale Vollzugsdienst unter der Telefonnummer 0621/504-34 71 angerufen werden.