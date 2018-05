Mehr Platz für Breitensport

Anzeige

Ludwigshafen.Der Countdown für eines der größten Laufereignisse der Pfalz läuft: Mit einem veränderten Konzept soll der 23. Ludwigshafener Stadtlauf am Samstag, 23. Juni, in der Innenstadt auf eine breitere Basis gestellt werden. Der bisherige Elitelauf mit meist afrikanischen oder osteuropäischen Spitzenläufern wurde gestrichen. Dafür gibt es in diesem Jahr erstmals einen „Globus-Einsteigerlauf“ über 4800 Meter. Die Hauptkonkurrenz bleibt jedoch erhalten: Der BASF-Volkslauf über 8400 Meter, der um 17.30 Uhr an der Bismarckstraße gestartet wird.

„Wir wollen mit unserer neuen Philosophie dem Breitensport einen größeren Raum einräumen,“ sagt Thomas Gerling, der Leiter des Bereichs Sport der Stadt, die gemeinsam mit dem Stadtsportverband dieses vor allem von BASF und TWL stark unterstützte Läuferevent organisiert. „Wir hoffen, dass viele Anfänger, aber auch Wiedereinsteiger dieses neue Angebot nutzen, das mit etwas Training sportlich keine allzu großen Probleme bereiten sollte.“

Auch Sportverbandschef Winfried Ringwald sieht den Spaß im Vordergrund. „Für Lauf-Neulinge wurde die Hürde bewusst niedrig angesetzt – mitmachen kann eigentlich jeder, der sich bisher einen solchen Lauf nicht zutraute.“ Deshalb wurde auch der Wettkampfcharakter aus dem neuen Breitensportlauf herausgenommen: Es gibt in diesem Lauf ohne Altersklassen hinterher keine Wertung mit der üblichen Siegerehrung. Stattdessen erhalten Finisher nach den vier Runden über jeweils 1200 Meter mit Start und Ziel am Berliner Platz einen Sachpreis und das beliebte Stadtlauf-Funktionsshirt als Erinnerung.